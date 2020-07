Italienisches Flair bei Pop-Up di Aust

Bensheim.Trends kommen und gehen, doch wahrer Stil ist bekanntlich zeitlos. Ein wenig neidisch schaut man hierzulande in Richtung Italien, wo man es perfekt versteht, zeitlose Eleganz mit Lässigkeit zu kombinieren.

Die Hamburger Modefirma Aust-Fashion hat sich diesem italienischen Lebensgefühl verschrieben und bietet in mittlerweile rund 50 Stores in ganz Deutschland diese Damenmode an. Seit kurzem auch in Bensheim.

In der Hauptstraße 18 – am Nibelungenbrunnen – hat Silke Hertling ihren Pop-up-Store di Aust eröffnet. Zunächst geplant bis zum Frühjahr 2021 könnte bei erfolgreicher Annahme durch die Bensheimer Kunden daraus auch ein längerfristiges Geschäft mit der Mode aus Italien werden.

Das aktuelle Sortiment wird jede Woche um neue Styles ergänzt, die sich kombinieren lassen. Das gesamte Sortiment ist laut Anbieter „Made in Italy“. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.07.2020