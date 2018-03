Italiens große Opernhäuser

Anzeige

Das älteste Opernhaus in Italien ist das von Neapel, 1737 eingeweiht und berühmt für den Stil der neapolitanischen Virtuosen-Oper. Genau 100 Jahre zuvor war bereits in Venedig ein Theater eigens zum Zweck musikalischer Bühnenaufführungen umgebaut worden, das allerdings heute nicht mehr existiert.

Während in der Republik Venedig, in der zeitweise bis zu acht Operntempel gleichzeitig betrieben wurden, aufgrund der Bevölkerungsstruktur die Oper von Anfang an bürgerlich orientiert war, war in Städten wie Florenz, Mantua und Rom diese neue Unterhaltungsform ausschließlich Adeligen vorbehalten. Theater wurden in Neapel, Mailand, Parma, Bologna und auch in kleineren Städten wie Lucca, Cremona und Busseto errichtet.

Schwierige Finanzierung

Architektonisch sind diese Häuser wahre Schmuckstücke und noch heute in großer Zahl vorhanden. Und natürlich wurde das bekannteste Opernhaus, die Mailänder Scala, ausführlich in Geschichte und Entwicklung dargestellt.

Erstaunen löste die Tatsache aus, dass sich die italienischen Opernhäuser schon länger im Niedergang befinden. Da die Finanzierung eines Theaters bis heute in Italien eine nahezu unlösbare Aufgabe sei, werden die Opernvorstellungen auf ein Minimum reduziert. Einige Vergleichszahlen zu Deutschland (jeweils in Klammern) machen das deutlich: 688 Opernaufführungen (2750), 137 Produktionen (693), Opernhäuser in 26 Städten (98), 410 Millionen Euro an Subventionen (rund zwei Milliarden Euro). In Opernhäusern wie Pisa und Lucca geht gerade an vier Tagen im Jahr der Vorhang auf. Insoweit ist das 2011 zum Jubiläum der italienischen Wiedervereinigung neu eröffnete Opernhaus von Florenz ein Lichtblick.

Von diesen kunsthistorischen und architektonischen Schönheiten der Opernhäuser, dem Wohlklang der Musik und ihrer Komponisten, aber auch von der stillen Implosion der italienischen Opernlandschaft und vielem mehr rund um die Oper sprach die Referentin wie immer in freier, lockerer, gleichwohl inhaltsreicher und spannender Rede, alles unterlegt mit Bildmaterial und Filmausschnitten. „Sitting Ovation“ als verdienter Lohn. Peter J. Zeyer

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.02.2018