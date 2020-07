József Szekó wird Ehrenbürger von Mohács

Szekó wird posthum zum Ehren-bürger seiner Heimatstadt Mohács ernannt. © Sigi Müller

Bensheim/Mohács.Auf Vorschlag des derzeit amtierenden Mohácser Bürgermeisters Ferenc Csorbai wird József Szekó, dem im vergangenen Jahr auf tragische Weise ums Leben gekommenen Bürgermeister von Bensheims ungarischer Partnerstadt, posthum die Ehrenbürgerschaft verliehen. Diesen Beschluss fasste die Mohácser Stadtverordnetenversammlung einstimmig.

Am 20. August, dem ungarischen Nationalfeiertag, wird die Witwe des langjährigen Bürgermeisters, Elisabeth Szekó, die Urkunde und die Ehrenbürgerschaft im Rathaus in Mohács entgegennehmen.

Der 20. August wird zu Ehren von König Stephan I. abgehalten, der nicht nur als Gründer des christlichen Ungarns angesehen wird, sondern auch als wichtigster Heiliger des Landes. Vom katholischen Glauben geprägt ist dieser Feiertag das ungarische Symbol für das 1000-jährige Ungarn.

Wie kein Zweiter prägte József Szekó während seiner fünf Amtszeiten die Stadt Mohács, die seit 1987 mit Bensheim verschwistert ist. Drei Wochen vor der Wahl zur sechsten Amtszeit verstarb er durch einen tragischen Unfall in seinem Weinberg.

Herkunft, Bildung und geistige Regsamkeit machten den Mohácser Bürgermeister zu einer Persönlichkeit. Er stand stets für den Dialog und für Fairness im Spannungsfeld zwischen Politik und Menschlichkeit. Sein Wirken für Mohács und das Komitat Baranya und darüber hinaus ist an vielen Stellen greifbar.

Der Name József Szekó bleibt über seinen Tod hinaus im dortigen Geschichtsbuch fest verankert. Er wusste, dass Geduld, Selbstbewusstsein und Liebenswürdigkeit Tugenden sind, die einander bedingen, wenn man andere überzeugen sowie Freundschaften bewahren und gewinnen will.

Im Februar 2019 wurde Szekó in Pécs der Baranya Economic Development Award der Industrie- und Handelskammer in Pécs-Baranya verliehen. Dies Auszeichnung gilt einem herausragenden Bürgermeister, der seine Kommune mit enormer Tatkraft weiterentwickelt hat. Dieser Award, auch als Zolnay-Preis bezeichnet, wird gestiftet von der weltberühmten Zolnay-Manufaktur und ist mit einer beachtlichen finanziellen Summe ausgestattet, die Szekó der Stadt zukommen ließ.

Am 18. Oktober 1998 legte József Szekó als Bürgermeister von Mohács seinen Amtseid ab. Damals befanden sich umgerechnet fast 95 Millionen Euro an Sachwerten im Haushalt. Heute, und damit 49 Entwicklungsprogramme später, stehen sie mit einem Wert von umgerechnet mehr als 3,5 Milliarden Euro zu Buche.

In vielen früheren Gesprächen brachte József Szekó, der ein großer Förderer und Freund der Partnerschaft mit Bensheim war, zum Ausdruck, dass er auch und gerade durch die vielen Tipps und Ratschläge Georg Stolles Mohács soweit habe voranbringen können. Stolle sei für ihn der „spiritus rector“ gewesen, betonte er beim letzten gemeinsamen Aufeinandertreffen im November 2018 in Bensheim.

Ein großes Ziel konnte er nicht mehr zu Ende bringen. Es war József Szekós größter Wunsch, dass in seiner Amtszeit noch eine Brücke über die Donau gebaut werde. Die Planungen waren so gut wie fertig, in diesem Jahr sollte das Großprojekt in Angriff genommen werden. Deswegen hatte sich Szekó noch einmal für eine fünfte Amtszeit beworben, obwohl er im Dezember 2019 65 Jahre alt geworden wäre. Die Fertigstellung der Brücke blieb ihm nicht mehr vergönnt.

Ironie des Schicksals: Szekós Nachfolger, Ferenc Csorbai, von dem der Vorschlag kam, Szekó die Ehrenbürgerschaft posthum zu verleihen, soll demnächst abgewählt werden. In der kommenden Woche tagt die Stadtverordnetenversammlung in Mohács. Möglichkeit eins: Der amtierende Bürgermeister, der seit Oktober 2019 im Amt ist, tritt nach der Aufforderung der Fidesz-Partei, die in Mohács eine Zweidrittel-Mehrheit innehat, freiwillig zurück und macht den Weg frei für Neuwahlen oder er kommt der Aufforderung nicht nach. Dann wird das komplette Parlament aufgelöst und es kommt zu Kommunal- und Bürgermeisterwahlen, wahrscheinlich im September 2020. mül

