Bensheim.Einen Überblick über die Termine der wichtigsten Veranstaltungen und Feste in Bensheim enthält der neue Jahreskalender der Stadt Bensheim, der ab sofort in der Tourist-Info und im Rathaus ausliegt. Es gibt eine große Plakatvariante in DIN A1 und eine kleinere Version in DIN A4. Beide Kalender liegen kostenlos zum Mitnehmen aus. Die digitale Datei kann auch über www.bensheim.de abgerufen werden. ps/Bild: Stadt

