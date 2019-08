Jahreswanderung des OWK

Bensheim.Der OWK Bensheim nimmt an der Jahreswanderung Kultur und Technik am 8. September teil. Los geht es um 9 Uhr in Fahrgemeinschaften ab Busbahnhof Bensheim nach Reichelsheim zum Naturparkplatz Vier Stöck.

Nach der Begrüßung um 10 Uhr ist um 10.15 Uhr Abmarsch zum Lärmfeuer an der Ihrig-Hütte, außerdem gibt es eine fachkundige Führung über Bergbau am Morsberg zum Thema Erz und Stein.

Die Ankunft an der Ihrig-Hütte ist gegen 12 Uhr geplant, dort steht Verköstigung mit Eintopf und Getränken an. Um 13.30 Uhr ist Abmarsch zur Schmucker Brauerei, um 14.30 Uhr eine Führung durch die Brauerei mit Verköstigung angesetzt. Um 16 Uhr ist Abschluss und gemütliches Beisammensein in der Brauereigaststätte. Gegen 17 Uhr holt ein Bus die Wanderer an der Brauerei ab und bringt sie wieder zum Parkplatz Vier Stöck zurück. Von dort aus geht es zum Bensheimer Busbahnhof zurück.

Der OWK bittet um Anmeldung bis Freitag, 6. September, bei den Wanderführern, Ehepaar Nahrgang, Telefon 06251/8604900. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.08.2019