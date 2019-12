BENSHEIM.„Jahreszeiten regional erleben“ – Botschaft, Einladung und Geschäftsname finden sich im Titel eines neuen Geschäftes in Bensheim. An der Friedhofstraße 35 gibt es neuerdings in einem kleinen, gemütlich gestalteten Ladenraum Produkte regionaler Erzeuger. Brigitte Zimmermann (l.) und Beate Weis bieten eine Fülle von Köstlichkeiten aus der Umgebung sowie Verkauf und Veranstaltungen an.

Von Chutneys bis zu Kartoffeln und Gemüse haben sie das Sortiment breit und interessant angelegt. Auch gibt es Bergsträßer Weine, Liköre und Spirituosen aus der Region. Weitere Schwerpunkte sind beispielsweise Brot aus Bio-Getreide und Früchte von Streuobstwiesen. Zudem setzen die beiden Frauen mit Veranstaltungen Akzente, dabei richten sie sich an Kinder und Erwachsene.

Geöffnet ist das Geschäft „Jahreszeiten regional erleben“ zum Verkauf freitags von 16 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr, zudem gibt es freitags von 18 bis 22 Uhr Afterwork-Verkostungen und samstags von 19 bis 22 Uhr Themen-Weinproben, wozu es allerdings vorab einer Anmeldung bedarf. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 11.12.2019