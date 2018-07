Anzeige

Ausflug nach Weinheim

Gleichzeitig weist Beck auf den Halbtagsausflug des Jahrgangs am 28. August hin. Ziel ist die Stadt Weinheim mit Besuch des Hermannshofs, des Schlossparks und der Altstadt. Der geplante Abschluss an diesem Tag ist im Sportpark Ehlried in Lorsch vorgesehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.07.2018