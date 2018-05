Anzeige

Bensheim.Vom 25. bis 27. Mai feiert der Jahrgang 1938 seinen 80. Geburtstag. Das dreitägige Fest beginnt am 25. Mai um 17 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Hospitalkirche, um 18 Uhr findet eine Weinprobe im ehemaligen Staatsweingut in der Grieselstraße statt.

Der Galaabend am 26. Mai beginnt um 17.30 Uhr mit einem Sektempfang und anschließendem Büfett im Hotel Bacchus, Rodensteinstraße 30. Der Frühschoppen am 27. Mai um 11 Uhr bei Ria Mohr bildet den Abschluss der dreitägigen Feier.

Karten für die Weinprobe mit kleinem Imbiss sind erhältlich bei Ria Mohr, Telefon 06251/2299 und Wolfgang Fröscher, Telefon 06251/4100.