Jahrgang feierte 80. Geburtstag

Bensheim.Der Bensheimer Jahrgang 1938/39 feierte seinen 80. Geburtstag mit einem vielfältigen Programm. Begonnen wurde der Freitag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der mit Blumen geschmückten Hospitalkirche. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Thomas Catta und Pfarrer Stefan Kunz sowie dem Organisten, begleitet von Arno Gabelmann auf der Trompete, gehalten.

Im Anschluss wurde im Hof des Weingutes Mohr in geselliger Runde zur Musik von Helmut Gondolph und Arno Gabelmann, die in gekonnter Weise alte Gassenhauer spielten, gefeiert.

Am Samstag wurde die 80-Jahr-Feier im festlich geschmückten Saal des Parkhotels Krone in Auerbach fortgesetzt. Nach einem Sektempfang auf der Terrasse wurde am Abend der Saal für die Festveranstaltung geöffnet. Willi Kammer begrüßte die 82 Teilnehmer und gab einen Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen. In seiner Rede bedankte er sich bei den vielen Spendern und Helfern, sowie bei Helen und Holger für die jahrelange Bereitstellung der Festhalle und den Musikern, die ohne Gage zum Gelingen der Veranstaltungen beitrugen.

Festredner blickt in Vergangenheit

Durch die vielen Unternehmungen und eine sehr gute Kassenführung durch Heide war es möglich, das Fest für jeden finanziell erschwinglich zu machen. Bedauert wurde, dass nach 40 Jahren das Jahrgangsteam die Aktivitäten einstellt, dies wurde bereits im Jahresprogramm 2019 bekanntgegeben.

Als Festredner hat Heiner Schuster die Vergangenheit des Jahrgangs dargestellt: Im Jahr 1939 – das Geburtsjahr der Teilnehmer – brach der 2. Weltkrieg aus. Am 26. März wurde ein Teil von Bensheim in Schutt und Asche gelegt. Im Jahr 1946 wurden die Jahrgängler – getrennt nach Konfessionen – eingeschult. Die Schulspeisung sorgte für eine Grundversorgung.

Im Jahr 1979 wurde das Jahrgangsteam gegründet, der 40. Geburtstag wurde im Bierkeller gefeiert, danach folgten weitere Jubiläen.

Schuster dankte dem Team für die jahrelange Arbeit, die nicht nur aus Geburtstagen bestand, außerdem wurden 19 mehrtägige Ausflüge sowie Tagesfahrten und Stammtische organisiert. Der Sprecher bedauert die Einstellung der Aktivitäten mit den Worten: „Für uns geht nun leider eine lange und erfolgreiche Ära zu Ende.“

Für reichlich Unterhaltung durch einen Bauchredner und Zauberer, sowie durch Jahrgangskollegen und „Büttenass“ Heiner Freitag sorgten für einen zünftigen Abend. Für Musik wurden die „Zwei Spitzbuben“ verpflichtet, es wurde eifrig getanzt.

Der letzte Stammtisch des Jahrgangs 1938/39 findet in diesem Jahr am 13. Dezember im Weingut Mohr statt. red

