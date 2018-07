Anzeige

Dem Vorstand des RC Bensheim-Heppenheim 2018/2019 gehören folgende Rotarier an: Felice Maietta (Jugenddienst und Incoming Präsident), Ralf Koch (Sekretär), Andreas Pietralla (Clubmeister), Siegfried Heinz (Schatzmeister), Eric Brehm (Gemeindienst), Matthias Wilkes (Berufsdienst), Robert Langer (Internationaler Dienst), Alexander Gemeinhardt (Internetbeauftragter), Bernd Koch (Foundation) und Robert Eberle (Öffentlichkeitsarbeit). Präsident Jan Siefert ist auch in der Wirtschaftsvereinigung Bensheim und bei „Bensheim Aktiv“ engagiert.

Der Rotary-Club Bensheim-Heppenheim ist seit vielen Jahren stark im internationalen Jugendaustausch aktiv. Der Förderverein des Clubs hat seit seiner Gründung mehr als 350 000 Euro für gemeinnützige Projekte bereitgestellt. Der RC Bensheim-Heppenheim engagiert sich – neben der Unterstützung von Projekten an der Bergstraße (wie zum Beispiel der Tafel in Bensheim) – zum Beispiel auch in Ecuador: Für den Wiederaufbau einer von einem Erdbeben zerstörten Schule in La Codicia (Kanton Flavio Alfaro). In dieser Schule werden etwa 200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet – die Gebäude wurden durch ein Erdbeben im Frühjahr 2016 so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden mussten. Rotary vereint Persönlichkeiten aus allen Kontinenten, Kulturen und Berufen, um weltweit Dienst an der Gemeinschaft zu leisten und um zu einer besseren weltweiten Verständigung beizutragen. Seit der Gründung des ersten Clubs durch vier Freunde vor mehr als 100 Jahren in Chicago hat sich Rotary zu einem weltumspannenden Netzwerk engagierter Persönlichkeiten entwickelt, die eine gemeinsame Vision verfolgen.

Sie wollen denen zur Seite stehen, die sich nicht selbst helfen können: Im lokalen Umfeld der eigenen Gemeinde und in internationalen humanitären Hilfsprojekten. Der Rotary-Club Bensheim-Heppenheim hat etwa 50 Mitglieder. red

