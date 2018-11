Bensheim.Am Donnerstag (22.), 15.30 Uhr, wird in der Stadtbibliothek im Rahmen der Vorlesereihe „Lesestart-Zeit“ ein Kamishibai für Kinder ab drei Jahren gezeigt. Rosemarie Köhler liest die japanische Kindergeschichte „Fumiko und ihr Schlitten“ und zeigt die liebevoll-künstlerisch gestalteten Bildkarten dazu im Papiertheater.

Zum Inhalt: „Die schüchterne Fumiko möchte wie ihr großer Bruder einen eigenen Schlitten besitzen. Ihr Großvater baut ihr einen und so erlebt Fumiko ein rasantes Schlittenabenteuer. In der Kälte der Nacht findet sie Geborgenheit und Schutz bei einer Bärenmutter. Am nächsten Morgen kehrt Fumiko sicher nach Hause zurück.“ Das Theater dauert etwa 20 Minuten. Danach können die Kinder eigene Bildkarten malen. Treffpunkt ist der Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018