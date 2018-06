Jay Frog legt im Fantasy auf

Anzeige

Bensheim.Jay Frog ist in der Welt herumgekommen. Japan, Kanada, Taiwan, Namibia, Dubai, Chicago oder London, um nur einige zu nennen, wurden gerockt.

Zu den bekannten deutschen Lokalitäten und Festivals, die seine DJ-Künste bereits in Anspruch nahmen, zählen Größen wie die Nature One, Ruhr in Love, Airbeat One oder auch das Hamburger H1. Am Freitag (22.) legt Jay Frog im Fantasy am Beauner Platz auf, wo er Dance Mashups spielen wird. Jedoch ist es nicht seine Art, nur die musikalischen Ergüsse anderer in die Welt zu tragen, vielmehr hat er mit mittlerweile über 400 Veröffentlichungen seine eigene Duftmarke hinterlassen.

Als ehemaliger Teil von Scooter kann er auch auf Erfolge, wie den zweimaligen Gewinn des Echos und mehrere Top-Ten-Hits, zurückblicken. Mit Remixen unter anderem für Helene Fischer, Chuckie, The Discoboys, Yello und Fedde Le Grand machte er international auf sich aufmerksam. Seine Freude an den Produktionen fließt direkt in seine Musik ein, was sich im Ohr und infolge dessen auch in den Beinen der Zuhörer deutlich bemerkbar macht.