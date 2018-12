Jazzer im Jazzkeller

Bensheim.Die weit über Bensheim hinaus bekannten Original Blütenweg-Jazzer waren die ersten, die bei der Eröffnung des Bensheimer Jazzkellers im PiPaPo-Kellertheater, spielten. Seitdem sind sie aus dem Programm des Kellers nicht wegzudenken.

Ihr nächstes Gastspiel steht am Sonntag, 27. Januar, ab 19 Uhr an. Einlass ist um 18 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Musikbox, Telefon 06251/610540. Reservierte Karten müssen 30 Minuten vor Beginn des Konzertes an der Abendkasse abgeholt werden. Veranstalter ist der Förderkreis Kleinkunst und Kultur Bensheim.

Standards und Oldies

Mit der Bezeichnung Jazzer geben sie die Musikrichtung vor: Klassische Dixielandstücke und verjazzte Oldies aus einem umfangreichen Repertoire. „Original“, so der O-Ton der Jazzer, „steht für die unverwechselbare Art und humorvolle Interpretation bekannter und weniger bekannter Jazzstandards und Oldies.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018