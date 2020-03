Jazzkeller geht in die Sommerpause

Bensheim.Nach internen Beratungen hält es der Vorstand des Förderkreises Kleinkunst und Kultur für geboten, das für Sonntag (29.) geplante Jazzkonzert im PiPaPo-Kellertheater mit der Stefen-Mathes-Band offiziell abzusagen.

„Die von Fachleuten und der Politik geforderten Verhaltensweisen in Zeiten des Corona-Virus“, so der Vorsitzende Heinz-Jürgen Schocke, „lassen kaum anderes zu als dies. Zugleich bedauern wir, dass wir dieses letzte Konzert in der Saison 2019/20 absagen müssen.“ Ob das Konzert zu einem späteren Termin nachgeholt werden kann, werde zu gegebener Zeit zu entscheiden sein.

Karten für dieses Konzert, so Vorstandsmitglied und Kassenwart Dieter Brendel, könnten in der Vorverkaufsstelle Musikbox bis zum 28. März zurückgetauscht werden. Unbeschadet dessen seien die Vorbereitungen für die Konzerte nach der Sommerpause weitgehend abgeschlossen. red

