Jeder konnte Champion sein

Bensheim.Bei schönem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen feierte die Joseph-Heckler-Schule am Freitagnachmittag ihr diesjähriges Schulfest unter dem Motto: „Komm, spiel mit!“. Eröffnet wurde das Fest von der Schulleiterin, Frau Wirth-Löffler und dem Schülerrat, der die zahlreichen verschiedenen Mitspiel-Stationen ankündigte.

Mit dem Song aller Schulkinder: „Stand up for the champions“ und den Solisten Lena Diehl, Leonie Lulay, Güney Subasi (4a) und Donika Kaba (4b) kam das richtige Fest- und Feiergefühl auf, und alle Gäste vergnügten sich bei Spiel, Spaß und reichhaltiger Verköstigung auf dem Schulgelände. Dabei hatte der Förderverein wieder durch großes Engagement Bestes geleistet und zeigte dabei erneut riesiges Organisationstalent und viel Einsatz.

Die Mitspielstationen für die kleinen und großen Gäste waren an die vorangegangene Projektwoche angelehnt. Von sportlichen Aktionen wie Eier- und Stelzenlauf, Hindernisparcours, Sackhüpfen, Eierkartonaufbau, Sommerski, Flussüberquerung, Dosenwerfen, Schwammstaffel und Wäsche-Aufhängen gingen die Stationen auch über zu sachkundlichen Inhalten wie Pferde, Flugstation , Müllvermeidung, Umwelt und Bienenschutz.

Mit besonderer Liebe wurde die bienenfreundliche Schule und „Bensemer Bie“ in einer Ausstellung bedacht. Eine weitere Attraktion war die allseits beliebte große Popcornmaschine vor dem Haupteingang. Den krönenden Abschluss des Festes boten die jungen Tänzer der musikalisch-bewegten Pause unter Leitung von Frau Baumgartner und Frau Straschil.

Im Rahmen der musikalischen Grundschule zeigten sie ihr tänzerisches Können und lockten auch zahlreiche Väter mit dem Song „Taka Taka“ auf die Tanzfläche. „Ciau Bella, ciau“, hieß es schließlich leider doch, aber vergnügte Kinder, Eltern und Lehrerinnen verließen fröhlich das rundum gelungene Schulfest. red

