Bensheim.Zum zehnjährigen Bestehens der Alevitischen Gemeinde Bergstraße findet am Freitag (5.) um 19 Uhr in der Alevitischen Gemeinde in Bensheim ein besonderer Vortrag statt. Hasan Canoglu spricht über die „Dönme aus Salonica: Konvertierte Juden, progressive Osmanen und laizistische Türken“.

Mit Dönme werden die Anhänger des „falschen Messias“, Sabbatai Zvi (türkisch Sabatay Sevi), und deren jüdische Nachfahren bezeichnet. Zvi hatte sich vor über 300 Jahren zum neuen Messias erklärt und damit Juden aus ganz Europa angelockt. Doch als er im Jahre 1666 verhaftet und vom osmanischen Sultan vor die Wahl gestellt wurde – Konversion zum Islam oder Tod – traten er und seine Anhänger zum Schein zum Islam über und siedelten nach Salonica (heute Thessaloniki) um.

Wer sind diese Dönme, die stets liberale und säkulare Ansichten und jahrzehntelang die elitäre Macht in der Türkei vertraten und angeblich wichtige Schaltstellen der Politik und Wirtschaft unterwanderten? Welche Bedeutung hatte Salonica als „Jerusalem des Balkans“? Welche Beziehung gab es mit dem alevitisch-bektaschitischen Orden und den Dönme? Diesen Fragen will der Referent am Freitag unter anderem nachgehen. red

