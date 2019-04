Jessica Kockler lässt die Flames jubeln

Göppingen.Riesen Jubel bei den Flames: Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben am Samstagabend bei Frisch Auf Göppingen mit 26:25 (13:14) gewonnen und damit einen ganz großen, vielleicht schon entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt gemacht.

Dabei sah es für die Bensheimerinnen beim Tabellensiebten in der ersten Viertelstunde gar nicht gut aus: Mit 4:9 und 5:10 (18.) lag das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm zurück, zeigte dann aber eine tolle Moral. Angetrieben von der überragenden Julia Maidhof kämpften sich die Flames auf 8:11 (24.) und 13:14 zur Pause heran. Nach dem Seitenwechsel startete die HSG gleich mit einem 3:0-Lauf zur eigenen 16:14-Führung (39.) und lag bis zum 20:19 in Front.

Dabei profitierte Bensheim/Auerbach auch von einer schwachen Chancenverwertung der Gastgeberinnen, die immer wieder an der glänzend aufgelegten Jessica Kockler im HSG-Tor scheiterten. Zwischen dem 20:20 und 24:23 (54.) stand die Partie auf des Messers Schneide, ehe Kockler in einem verrückten Finale ihre ganz großen Auftritte hatte. Zuerst verwarf Göppingens Ana Petrinja einen Strafwurf gegen sie und im Gegenzug erhöhte Lisa Friedberger auf 25:23. Im direkten Gegenzug wieder ein Siebenmeter für Frisch Auf, den Michaela Hrbkova nicht an Kockler vorbei brachte. Julia Maidhof scheiterte auf der Gegenseite ebenfalls von der Linie und nach den Treffern zum Bensheimer 26:24 – Friedberger traf für die Flames – entschärfte Kockler auch den Siebenmeter von Iris Guberinic, so dass sogar der vergebene Strafwurf von Sarah van Gulik 40 Sekunden vor der Schlusssirene nicht mehr ins Gewicht fiel.

Göppingen verkürzte zwölf Sekunden vor dem Ende zum 25:26-Endstand, mehr war für die Gastgeber gegen spielerisch nicht immer überzeugende, aber kämpferisch herausragende Flames nicht mehr drin.

HSG: Kockler, van Beurden – Ettaqi, Hettinger (1), Logdanidou (1), Spur Petersen (1), Hoekstra (1), Friedberger (5/3), Freriks (2), van Gulik (3), Maidhof (10/1), Sobiech (2).