Jetzt schon Rekord bei Briefwählern

Die Bensheimer machen von der Brief-wahl rege Gebrauch. © dpa

Bensheim.32 560 Wahlberechtigte entscheiden über den Ausgang der Bürgermeisterwahl am 1. November. Zur Wahl stehen – wie berichtet – Rolf Richter (CDU), Stefan Stehle (FDP), Manfred Kern (Grüne), Frank Richter (parteilos) und Christine Klein (parteilos).

Über 4000 Wahlberechtigte haben (Stand 14. Oktober) bereits von der Briefwahl Gebrauch gemacht, bis 30. Oktober, 13 Uhr, läuft die Frist für die Beantragung der Briefwahl.

Zum Vergleich: 2014 waren es insgesamt 3781 Wahlberechtigte, die ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben, 2008 waren es lediglich 2327, sechs Jahre zuvor 2029 und bei der Wahl im Jahr 1996 sogar unter 2000. Seit 21. September ist Briefwahl möglich, die in Zeiten der Corona-Pandemie sicherlich eine sinnvolle Variante der Stimmabgabe ist, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Um Menschenansammlungen im Bürgerbüro zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Wahlunterlagen schicken zu lassen, zu Hause auszufüllen und per Post ans Bürgerbüro zu schicken.

Mit den Daten, die auf der Wahlbenachrichtigung stehen, kann der Antrag online über die Internetseite der Stadt Bensheim (www.bensheim.de) gestellt werden.

Eigenen Stift mitbringen

Ein detailliertes Hygienekonzept für die Wahllokale zur Minimierung des Infektionsrisikos wurde erstellt, das kontinuierlich an die jeweils geltenden Verordnungen angepasst wird (siehe www.bensheim.de).

Laut der aktuellen Coronaverordnung gilt eine Maskenpflicht in den Wahllokalen. Empfohlen wird das Mitbringen eines eigenen Stiftes.

Die Termine und Fristen zur Bürgermeisterwahl in der Übersicht:

Freitag, 30. Oktober, 13 Uhr: Ende der Frist für die Beantragung der Briefwahl bei der Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.

Sonntag, 1. November, 8 bis 18 Uhr: Direktwahl der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. ps

Samstag, 17.10.2020