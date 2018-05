Bensheim.Die Joe Cocker-Tribute-Band Mad Dogs Unchained gastiert am Donnerstag, 22. Februar, 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim.

In der Ankündigung heißt es: „Seine Songs sind Evergreens, sein Lebenswerk ist so legendär, wie es nur mit einer genialen musikalischen Vision erschaffen werden kann – Joe Cockers musikalisches Erbe bleibt unvergänglich und unerreicht in der Geschichte des Rock,

...

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.02.2018