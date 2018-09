Jog and Rock: Läufer haben Vorfahrt

Bensheim.Die Bensheimer Innenstadt gehört am morgigen Sonntag (23.) den Läufern. Wegen der Veranstaltung „Jog and Rock“ sind die Straßen des Streckenverlaufs zwischen 9.30 und 12.30 Uhr gesperrt. Anwohner, die in dieser Zeit ihr Auto benutzen wollen, sollten außerhalb der Strecke parken.

Die Heidelberger Straße ist zwischen Meerbachstraße und Kreisel nur halbseitig gesperrt. Die Fahrspur stadtauswärts kann von Bewohnern des Meerbachviertels befahren werden.

Mit Verkehrsbehinderungen sei am Sonntag nur in kleinem Umfang zu rechnen, so die Veranstalter. „Wir haben alle Anwohner der Gegenden, die es betreffen kann, schriftlich informiert. Betroffen ist hauptsächlich der Teil südlich der Heidelberger Straße. Die Anwohner, die am Sonntagmorgen weg müssen, dürfen ihre Autos am Samstagabend schon auf dem Tegut-Parkplatz abstellen“, ist Organisator Chris Roth erfreut über diese Lösung, die den Bewohnern in der Mannheimer- oder Weinheimer Straße entgegenkommen dürfte.

Die Startnummernausgabe befindet sich im Parkhaus Platanenallee. Ausgabezeiten für die Startunterlagen ist heute (22.) von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag (23.) von 7 bis 9 Uhr. Start für den Halbmarathon ist auf der Heidelberg Straße (in Höhe der Hemsbergschule), alle anderen Läufer starten auf dem Bensheimer Marktplatz. nico/red

