Johanna Schobel feierte 90. Geburtstag

Bensheim.Im Awo-Sozialzentrum in der Eifelstraße in Bensheim feierte am Freitag Johanna Schobel ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin ist Rumäniendeutsche und wurde 1928 in Siebenbürgen geboren.

Später siedelte sie nach Deutschland aus und fand in ihrem Beruf als Krankenschwester eine Anstellung in einem Krankenhaus ihrer Wahlheimat Siegen. Da ihre einzigen Verwandten an der Bergstraße leben, zog sie im Jahre 2013 nach Bensheim und wohnt seitdem im AWO-Sozialzentrum.

Die Glückwünsche der Stadt Bensheim überbrachte am Freitag Bürgermeister Rolf Richter, der neben einer Urkunde auch ein prickelndes Geschenk in Form von zwei Piccolo-Flaschen der Jubilarin überreichte. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.12.2018