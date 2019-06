Johannisfeuer auf dem Hemsberg

Bensheim.Am Samstag, 22. Juni, findet am Bismarckturm auf dem Hemsberg die traditionelle Sonnenwendfeier des Odenwaldklubs (OWK) Bensheim statt.

Wie schon im vorigen Jahr feiert der OWK zusammen mit dem neugegründeten „Hemsbergturm-Verein“. Das traditionelle Johannisfeuer wird von der Freiwilligen Feuerwehr Zell vorbereitet, entzündet und auch nach der Feier wieder gelöscht. Michael Meister, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, konnte Redner für die Feuerrede gewonnen werden.

Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt und Familie Krastel wird wieder eine deftige Mahlzeit anbieten. Musik und Gesang werden für ein gemütliches Beisammensein sorgen.

Die Wanderer treffen sich um 14.15 Uhr am ehemaligen Euler-Gelände (Hemsbergstraße) sowie in Zell am Ende des Hambacher Weges. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Alle Mitglieder von beiden Vereinen und auch Gäste sind eingeladen. red

