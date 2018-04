Anzeige

Bensheim.„Blut ist und bleibt bis auf weiteres nicht ersetzbar. Aus diesem Grund danken wir für ihre herausragende Leistung.“ Mit diesen Worten eröffnete Wolfgang Rüstig, Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes die Ehrungsveranstaltung in Schloss Biebrich in Wiesbaden. 41 Blutspender, die mindestens 125 Blutspenden geleistet haben, wurden für ihren außergewöhnlichen Verdienst an der Gesellschaft ausgezeichnet – unter anderem Josef Mehl aus Bensheim, der bereits 150 mal Blut gespendet hat.

Unser Bild zeigt (v.l.) Norbert Södler, Präsident des DRK–Landesverband Hessen, Josef Mehl aus Bensheim und Staatssekretär Wolfgang Dippel. red/Bild: Stefan Holtzem/DRK