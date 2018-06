Anzeige

Bensheim.„Glaube ist – der Vogel, der singt, wenn die Nacht noch dunkel ist“: Dunkel wird es zwar noch nicht sein, wenn die „Joyful Voices – Das Rote Mikrofon“ aus Mannheim im Juni ihr erstes Konzert in der Stephanuskirche geben, doch singen werden sie.

Der Chor wird dabei neben klassischen Gospelsongs und Sacro-Pop auch einige überraschende Arrangements präsentieren, die er unter der neuen Leitung von Andreas Luca Beraldo erarbeitet hat. Wie sich der Chor, der 2018 sein 20-jähriges Bestehen feiert, nun anhört, das soll am Samstag (23.) um 17 Uhr in der Stephanuskirche in Bensheim unter dem Motto „Gospel and more“ präsentiert werden. Einlass ist um 16 Uhr. Karten sind im Bürgerbüro und an der Abendkasse erhältlich. red