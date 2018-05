Anzeige

Bensheim.Sie hatten sich viel zu erzählen: Heiteres und Trauriges wechselten sich ab, denn es ist 50 und 60 Jahre her, dass diese Frauen und Männer das Portal der evangelischen Kirche in Gronau überschritten, um dort den Segen der damaligen Pfarrer Jakob Balz (1957/1958) und Pfarrer Willy Dammerboer (1952 bis 1955) zu empfangen und erstmalig am Abendmahl der Kirchengemeinde teilzunehmen. Es war die Zeit des Wirtschaftswunders, als die Jahrgänge 1942/43 ihre Konfirmation feierten. Durch Kurzschuljahre kam es Ende der 60er Jahre dazu, dass die Jahrgänge 1952 bis 1955 zusammengefasst und in den Jahren 1967/68 konfirmiert wurden. Es war die Zeit großer politischer Umwälzungen.

Am Pfingstmontag erneuerte die Gronauer Pfarrerin Uta Voll den Segen der Konfirmation für die Jubelkonfirmanden. Anschließend gab es auf der Treppe vor der Kirche das obligatorische Gruppenbild. Das Bild links zeigt die Jubilare der diamantenen Konfirmation, rechts die der goldenen. tn/Bild: Neu