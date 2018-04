Jubelkonfirmation in Michaelskirche

Medizinisches Versorgungszentrum

Ärztlicher Leiter geht in den Ruhestand

An der Spitze des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ)in Lindenfels wird in diesen Tagen ein Wechsel vollzogen: Der Internist Karl Andreas Berg (Bild: Lotz) gibt die Ärztliche Leitung der Einrichtung an Elvira Horlbeck und ...