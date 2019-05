Jubelkonfirmation in Schönberg

Schönberg.Am Sonntag wurde in der Marienkirche in Schönberg in einem festlichen Gottesdienst die Jubelkonfirmation gefeiert. Goldene Konfirmation (Konfirmation vor 50 Jahren) feierte Frauke Neundörfer, geborene Krüger.

Diamantene Konfirmation (60) begingen Ingrid Sander, geborene Degenhardt, Monika Grüner, geborene Bormuth, Annelott Kofalk, geborene Knoth, Joachim Wulff und Wolfgang Winheim. Eiserne Konfirmation (65) konnten Annemarie Feigl, geborene Bendig, Gerda Germann, geborene Pfeifer, Auguste Ohlemüller, geborene Eichbauer, Karl Heinz Grüner und Wilhelm Rascher feiern. Gnadene Konfirmation (Konfirmation vor 70 Jahren) feierte Margarete Pfannenmüller, geborene Freyer. red/Bild: Gemeinde

