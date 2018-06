Anzeige

Auerbach.Viele Zuhörer waren am Sonntag zum zweiten Kurkonzert in diesem Jahr in den Kronepark gekommen. Im Musikpavillon spielte die Gruppe Garden of Delight. Die Musiker begeisterten auch diesmal wieder mit ihren Songs. Die Celtic- und Irish-Rock-Folkband konnte ein durchaus respektables Jubiläum feiern, denn sie traten zum 20. Mal in Auerbach auf. Die Reihe der Kurkonzerte des Kur- und Verkehrsvereins sei ohne die Gruppe, so ein Sprecher, kaum mehr vorstellbar. df/