Jubiläum mit großer Jazz-Gala

Bensheim.Zum 30. Jubiläum der internationalen Sommerfestspiele Auerbach wartet Festspielleiter Klaus P. Becker am Donnerstag, 15. Oktober, um 20 Uhr im Parktheater mit einer opulenten Barrelhouse-Jazz-Gala auf. Eine große Jazz- und Blues-Revue mit der Kultband des klassischen Jazz und Swing und fünf internationalen Top-Solisten aus Metropolen des Jazz in Europa und USA.

Jesse Jones Jr. (USA) gilt als Entertainer unter den Saxofonisten und spaßiger Vocal-Virtuose. Stanley Breckenbridge (USA) ist ein mitreißender Blues - und Jazzsänger am Piano. Jan-Erik Kellso (USA) gilt als einer der weltweit führenden Swingtrompeter. Nicola Farnon aus London setzt virtuose Akzente am Kontrabass und als Sängerin. Der Posaunist Patrick Bacqueville aus Paris ist gefragter Solist der Topbands in Frankreich. Das zweimal 75-minütige Programm moderiert in bewährter Weise Dieter Nentwig.

Die Barrelhouse Jazz Band zählt seit ihrem Debüt 1994 auf Schloss Auerbach zu den Klassikern der Festspiele, die im Verlauf der Jahre in vielen Konzerten mit unterschiedlichen Programmen und Besetzungskonstellationen im Rahmen der Festspiele aufgetreten ist. Zum traditionellen Saison-Auftakt präsentiert Festspielleiter Klaus P. Becker am Sonntag, 5. April, um 19 Uhr im Parktheater nunmehr im sechzehnten Jahr in Folge Irish Spring, das renommierte Festival of Irish Folk Music mit vielen stets wechselnden Künstlern und Bands aus den unterschiedlichsten Regionen Irlands.

Für das traditionelle Silvester Special am 31. Dezember im Parktheater wahlweise anschließend mit Büfett ist das Programm in Vorbereitung.

Vorverkauf: Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, und Musikbox Bensheim; Karten per Mail oder Post: KaPeBecker@t-online.de, Telefonnummer 06251/ 2332, Internet www.festspiele-auerbach.de red

