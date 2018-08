Anzeige

Zell.Alle fleißigen Helfer und Quartiergeber, die sich auf vielfältige Art und Weise an den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Verschwisterungsjubiläum zwischen Zell und Manlay in Frankreich engagiert hatten, waren am Freitagabend auf den Manlayplatz eingeladen. In geselliger Rund wurden die im Mai überreichten Weinpräsente geöffnet.

Bei 24 normalen und einer Magnum-Flasche Rotwein aus Burgund konnte man das Jubiläumswochenende noch mal Revue passieren lassen. Willi Schmitt (vorne, links), rühriger Vorsitzender des Freundeskreises Zell – Manlay, sagte offiziell Dankeschön für das große Engagement und auch dafür, dass alles bestens geklappt hat. df