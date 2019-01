Jubiläumsauftakt mit Pubquiz

Bensheim.Am Dienstag, 29. Januar, findet um 19 Uhr (im Programm anders angekündigt) in der Nibelungenquelle in Bensheim ein von C. Rother vorbereitetes Pubquiz im Rahmen von „Let’s talk English“ statt. Die Veranstaltung bildet den Auftakt in das Jubiläumsjahr des Freundeskreis Amersham, der vor 40 Jahren gegründet wurde.

Das Pubquiz ist in England weit verbreitet: Fast in jeder Kneipe wird es angeboten. Ein Quizmaster bereitet die Fragen vor und wertet die Antworten aus. Die Fragen kommen aus unterschiedlichen Fachgebieten (Allgemeinwissen, Musik, Personenraten). Sie sind so konzipiert, dass sie nicht zu leicht sind, aber durchaus im Tisch-Team gelöst werden können. Es gewinnt das Team mit den meisten richtigen Antworten.

Aufgrund der guten Resonanz zu dem Pub-Quiz bitten die Veranstalter diejenigen, die noch teilnehmen möchten, um Anmeldung unter: 0176/55368133 oder 06251/848601.

„Let’s talk English“ ist eine Gesprächsreihe mit Vorträgen und Gesprächen jeden letzten Dienstag im Monat. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019