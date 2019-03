Jubiläumsfest des Jahrgangs 38/39

Auerbach/Hochstädten.Die „Aktiven“ des Jahrgangs 1938/39 der Schlossbergschule Auerbach und Hochstädten sind seit einiger Zeit mit den Vorbereitungen für das große Jubiläumsfest im Mai beschäftigt.

Am Samstag, 18. Mai, feiert der Jahrgang den 80. Geburtstag im Auerbacher Bürgerhaus Kronepark.

Mit einem Sektempfang – begleitet von zünftiger Blasmusik der „Original Feierabend-Musikanten“– werden die Gäste begrüßt. Anschließend lädt man im festlich geschmückten Saal zu einem Buffet ein. Kaffee und Kuchen sowie ein buntes Unterhaltungsprogramm aus den eigenen Reihen tragen sicher dazu bei, dass es ein gelungenes Fest wird.

Mehr als 70 Teilnehmer haben bereits ihr Kommen zugesagt, zumal am Sonntag, 19. Mai, in der Auerbacher Bergkirche noch einige Jahrgängler das Fest der Eisernen Konfirmation feiern dürfen. „Im Herzen jung bleiben, das hoffen und wünschen wir uns allen. Es wird sicher viel zu erzählen geben“, heißt es in der Ankündigung abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.03.2019