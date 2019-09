Jubiläumsgäste aus England

Bensheim.Die Liebfrauenschule organisierte zum 25. Mal einen Austausch mit der Dr. Challoner’s Grammar School aus Amersham – ein Grund zum Feiern.

Die Gäste aus dem Vereinigten Königreich erlebten in diesen Septembertagen neben traumhaftem Wetter ein interessantes Ausflugprogramm in die Städte Heidelberg, Stuttgart und Frankfurt. Sie lernten deutsches Leben in den Gastfamilien kennen, verbesserten ihre Deutschkenntnisse und gestalteten ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm mit ihren Partnerinnen.

Zu Beginn der Woche stand ein Empfang im Rathaus mit Bürgermeister Rolf Richter auf der Agenda. Die Schüler erfuhren, dass Bensheim ein wichtiger Arbeitgeber für die Region ist, was die Stadt von Amersham unterscheidet. Letztere ist ein kleines „Schmuckkästchen“ in der ländlich-verträumten Umgebung Buckinghamshires und dient zum Wohnen, statt zum Arbeiten.

An einem Schulvormittag stand „creative work“ auf dem Plan; die Schüler drehten kurze Videoclips in der Liebfrauenschule und erfuhren dabei so einiges über das dortige Schulleben. Beim traditionellen Austauschabend wurde das Partnerschaftsjubiläum gefeiert – mit einem bunten Büfett, guter Stimmung und Wiener Würstchen.

Ein besonderes Highlight war dieses Mal die Einladung durch den Bensheimer Rotary-Club, der die Rotarier aus Amersham zu einem Wochenendbesuch zu Gast hatte. Die Lehrer beider Schulen genossen die Gastfreundschaft des Clubs im Walderdorffer Hof bei interessanten Begegnungen.

Der Besuch in Frankfurt bildete den krönenden Abschluss des Austauschbesuchs. Die Organisatorinnen der LFS hatten eine Führung der besonderen Art ausgewählt, die den Jugendlichen die vielfältigen Facetten der Mainmetropole eindrucksvoll präsentierte.

Am nächsten Vormittag fuhren die Gäste wieder in ihre britische Heimat, mit viel Erinnerungen im Gepäck. Die Liebfrauenschule freut sich im Dezember auf die nächsten Gäste aus England. red

