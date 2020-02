Jubiläumsjahr erfolgreich gemeistert

Bensheim.Bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Amersham blickte die Vorsitzende Waltrud Ottiger auf die Aktivitäten des Jahres 2019 zurück. Es war ein besonderes Jahr für den Verein, der im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten feierte.

Zu den standardmäßigen Terminen „Let’s talk English“ sowie „Talk and Eat“, die wechselweise alle 14 Tage stattfanden, gab es guten Zuspruch. Zur Frauenfastnacht traten die weiblichen Mitglieder des Freundeskreises mit viel Spaß als Queen Elizabeth an.

Nach der Vorstellung der Festschrift im März war die erste Herausforderung ein Info-Stand in der Innenstadt im April, an dem das Jahresprogramm vorgestellt und speziell für den Englischen Markt Aufklärungsarbeit geleistet wurde. Es war kalt, aber die Aufmerksamkeit der Passanten belohnte die Gruppe.

Im April wurden die englischen Gäste der Stadt Bensheim während des Weinfrühlings betreut. Ein Segelflieger wurde von der damals amtierenden Bürgermeisterin Carolyn Jones auf den Namen Amersham getauft.

Englischer Markt ein Höhepunkt

Im Mai fand erstmals die Fahrt zum Englischen Theater in Frankfurt statt. Die Idee kam prima an und wurde in das Programm 2020 integriert. Die obligatorische Teilnahme mit einem Stand während des Bürgerfestes im Juni schloss das Programm des ersten Halbjahres 2019 ab.

Im August gab es mit dem Englischen Markt ein echtes Highlight. „Es war ein rundum gelungenes Fest“, so Ottiger – begünstigt durch das Wetter, die gute Laune und fabelhafte Stimmung der Gäste und die tatkräftige Unterstützung von vielen Helfern. Mit der Kuchen-, Obst- und der Ascot-Hut-Prämierung bot der Markt für Bensheim etwas ganz Neues – „und alles kam supergut an“, betonte Ottiger.

Das Winzerfest mit dem Umzug war eine tolle Gelegenheit, den Verein nochmals leuchten zu lassen. Der geschmückte Mini sowie Teilnehmer des Freundeskreises als „Fußgarde“ hinterließen einen prima Eindruck.

Erstmals wurde 2019 ein Portwein-Tasting organisiert. Vorbereitet hatten es Waltrud Ottiger und Norbert Bauer, die auch mit Wissenswertem rund um Portwein und Anekdoten aus England durch den Abend führten. Das Event wird in diesem Jahr wiederholt.

Gelungener Festakt

Im November folgte das Whisky-Tasting – „wie immer eine Erfolgsgeschichte“, berichtete Waltrud Ottiger: Diesmal noch getoppt durch die besonderen 40 Jahre alten Whiskysorten.

Der offizielle Festakt zum Jubiläum war in der Organisation für den Freundeskreis ein außerordentlich anspruchsvolles Event, so die Vorsitzende rückblickend: Räumlichkeiten buchen, Taxifahrten organisieren, Essensbereitstellung, Unterbringung der englischen Gäste, Rahmenprogramm organisieren – und dann noch den Festakt selber gut über die Bühne zu bringen. Die Amersham Band gab einen großartigen musikalischen Rahmen. Die englischen Gäste waren beeindruckt ob des würdigen Rahmens und des großen Zuspruchs der lokalen Repräsentanten. Weiter sorgte die Amersham Band mit den „Straßenkonzerten“ am Bürgerwehrbrunnen in der Bensheimer Innenstadt während des Weihnachtsmarkts für gute Stimmung.

Noch ein Kraftakt, auch dem kalten Wetter geschuldet: der Weihnachtsmarkt im Dezember. Hervorragend von der Arbeitsgruppe unter der Leitung von Conny Rother vorbereitet, war er für den Freundeskreis sehr erfolgreich, so Waltrud Ottiger.

Der Freundeskreis zählt derzeit 132 Mitglieder – 14 kamen im Jahr 2019 neu hinzu, sieben sind zum Ende des Jahres ausgetreten. Zum Abschluss bedankte sich Waltrud Ottiger bei den Vorstandsmitgliedern und den zahlreichen Helfern für ihre Einsätze bei den verschiedenen Festen. red

