Jüdisch-Christlicher Dialog im Blick

Anzeige

Auerbach.In der ersten Jahreshälfte lädt der Auerbacher Synagogenverein zu verschiedenen Vorträgen in die ehemalige Synagoge, Bachgasse 28, ein. Am Freitag, 23. März um 19 Uhr allerdings ist die Synagoge Aufführungsort für eine Veranstaltung der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger: Das Ein-Mann-Theaterstück „Zigeuner-Boxer“ von Rike Reiniger. Die Handlung ist angelehnt an das Schicksal von Johann Wilhelm Trollmann, dem trotz seines Ausnahmetalents aus rassistischen Gründen der sportliche Erfolg genommen wurde. Im Konzentrationslager endete 1944 sein Leben.

Die Geschichtswerkstatt erinnert damit, wie in jedem Jahr, an die Ermordung von Gestapo-Gefangenen am Kirchberg am 23. März 1945, wenige Tage vor Kriegsende.

Am Mittwoch, 18. April, um 19.30 Uhr kommt Annette Adelmann, die Generalsekretärin des Internationalen Rates der Christen und Juden (ICCJ), mit Sitz im Martin-Buber-Haus in Heppenheim, zu einem Vortrag nach Auerbach. Ihr Thema: „Der Blick über den eigenen Tellerrand in fremde Töpfe: Die Arbeit des ICCJ und Jüdisch-Christlicher Dialog international.“