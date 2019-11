Jugend musiziert im Kronepark

Bensheim.Für den musikalischen Beitrag von Kindern und Jugendlichen beim Auerbacher Weihnachtmarkt haben sich bereits zahlreiche junge Musiker gemeldet, schreibt die Interessengemeinschaft Auerbacher Vereine (IAV).

Die Bühne des Musikpavillons im Auerbacher Kronepark steht aber für weitere Meldungen bereit, heißt es in der Pressenotiz weiter. Wie in den vergangenen Jahren können Lieder oder Musikstücke zur Weihnachtszeit – mit Instrumenten oder als Gesang, allein oder in der Gruppe – vorgetragen werden. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Wer noch Interesse hat und am Samstag, 30. November, um 16.30 Uhr dabei sein möchte, sollte sich umgehend anmelden. Alle Teilnehmer – mit oder ohne Musikinstrument – erhalten einen Anerkennungspreis.

IAV-Sprecher Ralph Stühling (ralph.stuehling@yahoo.com, Telefon 06251/9872030) freut sich über jede Meldung und Teilnahme. red

