Jugendarbeit zahlt sich aus

Zell.Bei der Freiwilligen Feuerwehr Zell wird Jugendarbeit schon seit Jahren großgeschrieben, trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass diese auch immer Früchte trägt. Jedoch hat das Team um Jugendwart Tim Rettig in den letzten Wochen das Gegenteil bewiesen. Mit den Worten „Wir haben bestanden“ haben sich Tina Hörr, Thorben Grohrock und Mark Hiesinger beim Grundlehrgang in Heppenheim für den Dienst in der aktiven Wehr qualifiziert.

Auch innerhalb der Jugendfeuerwehr zeigen sich der großartige Zusammenhalt und die Leistungsbereitschaft der Jugendlichen, so konnte nach wochenlanger Vorbereitung und unzähligen Übungen an 24 Jugendliche das Abzeichen der Jugendfeuerwehr „Jugendflamme Stufe 1“ überreicht werden. Hierbei werden den Jugendlichen feuerwehrtechnische Grundlagen abverlangt, als auch eine Aufgabenauswahl aus sportlichem, kulturellem, sozialem oder ökologischem Bereich gefordert, die später im realen Einsatz unerlässlich sind. Da der Sportsgeist der Jugendlichen ebenso wie die technischen Grundlagen gefördert werden sollen, spielt der Wettkampf bei der Jugendarbeit eine ebenso wichtige Rolle.

Auch hier kann sich das Ergebnis im Duell mit anderen Wehren durchaus sehen lassen. So erreichte die Jugend beim Wandertag des Löschbezirks I in Elmshausen mit jeweils einer Gruppe den ersten, dritten und siebten Platz. Mit diesen Leistungen zeigt die Feuerwehr Zell einmal mehr ihr Potenzial in der Jugendarbeit und trägt auch in Zukunft einen großen Teil zur Sicherung des Brandschutzes in der Region bei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.04.2019