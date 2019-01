Jugendchor hinterließ großartigen Eindruck

Bensheim.Dass in der Singschule Sankt Georg hervorragende Arbeit geleistet wird, hat sich inzwischen herumgesprochen. Und dass diese Arbeit in der Breite nun auch im Jugendchoralter zwischen 14 und 21 Jahren angekommen ist, davon konnte man sich beim Neujahrs-Chorkonzert des „Jungen Vokalensembles“ unter Leitung von Gregor Knop überzeugen.

Gleich das zu Beginn gesungene und als Zugabe wiederholte achtstimmige „Lasset uns frohlocken“ aus den 6 Sprüchen zum Kirchenjahr op. 79 von Mendelssohn zeigte die Qualitäten des Chors: strahlende Soprane, Ausgewogenheit in den Stimmen (lediglich die Tenöre hätten – wie fast bei jedem Jugendchor – etwas zahlreicher sein können), ein homogener Chorklang und erkennbarer Gestaltungswille unter Knops behutsam führendem Dirigat.

Im weiteren Verlauf des ersten Teils dominierten englische Komponisten: Von David Willcocks, dem berühmten, vor wenigen Jahren verstorbenen Chor- und Orchesterleiter des renommierten King’s College in Cambridge, erklangen die Carols „Infant holy, infant lowly“ und „Away in a manger“ – Stücke, in denen sich die spätromantische englische Tradition mit neuen klanglichen Elementen verband.

Zwei Werke von Rutter

Über den Komponisten John Rutter, von dem zwei Werke zu hören waren, gibt es in der Musikwelt unterschiedliche Wertungen: Die einen erfreuen sich an seiner harmonisch farbenreichen, leicht verständlichen und fast populären Musiksprache, die anderen sehen ihn an der Grenze zum Trivialen und Süßlichen. Während „Nativity Carol“ mit der schwebenden Orgelbegleitung gerade auch im Vortrag durch das Junge Vokalensemble substanziell überzeugte, klang das „Candlelight Carol“ eher allzu gefällig.

Ebenfalls mit zwei Werken vertreten war der 1954 in Litauen geborene Vytautas Miskinis, dessen Chorwerke heute zu den meistaufgeführten in der Welt gehören. „Cantate Domino“ hat eine aparte synkopengeprägte Rhythmik und viele überraschende harmonische Wendungen; der Marien-Gesang „Gloriosa dicta sunt“ ist etwas ruhiger angelegt, hat aber die gleiche verständliche harmonische Frische. Beide Stücke wurden überzeugend dargestellt, trotz kleiner Schwächen bei einigen Übergängen.

Einzelstücke ergänzten das Programm. So gab es noch „Tröstet mein Volk“ von Eduard Karl Nössler, einem weitgehend unbekannten spätromantischen Komponisten aus Bremen, „Laudate Dominum“ des Norwegers Knut Nystedt und zum Abschluss „The Shower“ aus den Choral Songs op. 71 von Edward Elgar, dem Komponisten von „Pomp and Circumstance“, bei dem alle Chöre der Welt noch wunderbare Stücke entdecken können.

Marta Chorzynska an der Orgel trug sehr versiert Stücke von Johann Sebastian Bach und César Franck vor, die sich nahtlos in das Chorprogramm einfügten.

Ein einstündiges Programm ist für einen Jugendchor immer eine anstrengende Sache – und so war es nicht verwunderlich, dass gegen Ende in den Sopranen die eine oder andere Intonationstrübung passierte, was aber nicht den insgesamt großartigen Eindruck schmälerte, den dieses Neujahrskonzert bei den etwa 120 Besuchern hinterließ. Man kann sich auf weitere, spannende Konzerte dieses Ensembles freuen. Manfred Hein

