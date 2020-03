Jugendchor in der Jugendherberge

Bensheim/Zwingenberg.Der Jugendchor Bensheim hat ein Probewochenende in der Jugendherberge Zwingenberg verbracht – wie schon die Jahre zuvor mit dem Jugendchor „Young Voices“ des MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld, die beide unter der Leitung von Ronald Ehret stehen.

Beide Chöre bestreiten zusammen mit den Kinderchören, die Ende März ihr Probewochenende in Weinheim verbringen werden, im Juni zwei gemeinsame Konzerte. Am 5. Juni um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Schwanheim und am 6. Juni um 18 Uhr im Bürgerhaus Hüttenfeld.

Ein abwechslungsreiches Programm hat man einstudiert mit den Hits „This is me“ aus „The great Showman“ , „Earth Song“ von Michael Jackson oder „Skyfall“ von Adele stehen auf dem Programm sowie der Evergreen „Surfin’ USA“ von den Beach Boys. red/Bild: Chor

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020