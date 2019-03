Jugendgruppen können sich melden

Bensheim.Die Jugendsammelwoche ist fester Bestandteil der hessischen Kinder- und Jugendarbeit. In diesem Jahr sind die jugendlichen Sammler vom 5. bis zum 15. April in Städten und Gemeinden unterwegs und bitten um Spenden. Mit dem Erlös werden Freizeiten sowie Aktionen und Projekte der Kinder- und Jugendarbeit in Hessen unterstützt.

Auch Bensheimer Jugendgruppen beteiligen sich jedes Jahr an der Sammelwoche. Vereine, die eine Jugendgruppe haben und die in den vergangenen Jahren gesammelt haben, wurden von der Stadtverwaltung bereits angeschrieben.

Frist läuft bis 3. April

Alle Bensheimer Jugendgruppen, die kein Schreiben erhalten haben und an der Sammlung interessiert sind, sollten sich mit dem Team „Familie, Jugend, Senioren und Vereine“ in Verbindung setzen, Ansprechpartnerin ist Andrea Schumacher, Telefon 06251/8699160.

Die Sammelunterlagen werden am Mittwoch, 3. April, von 8 bis 16 Uhr oder nach Terminvereinbarung in der Darmstädter Straße 52 (Eingang Kirchbergstraße), Zimmer 103, 1. Stock, ausgegeben.

Die Stadt Bensheim und alle Jugendgruppen hoffen auf eine möglichst große Unterstützung. Für Rückfragen steht das Team „Familie, Jugend, Senioren und Vereine“ gerne zur Verfügung. ps

