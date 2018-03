Anzeige

Zum dritten Mal findet im Rahmen der Woche junger Schauspieler in Kooperation mit dem Bergsträßer Anzeiger ein Schülerprojekt statt. In diesem Jahr beschäftigen sich zwei Kurse am AKG – ein Grundkurs Deutsch der Jahrgangsstufe 10 sowie ein Deutsch-LK Q2 – intensiv mit den Bensheimer Theaterwochen.

Die Schüler fertigen unter anderem Vorberichte und auch Rezensionen zu den einzelnen Stücken an, die zum Teil in der Printausgabe des BA veröffentlicht werden. Alle Texte werden zudem online auf der Homepage des BA zu lesen sein. Angeleitet werden die Jugendlichen neben ihren Lehrerinnen von Theaterpädagoge Raphael Kassner und dem freien Journalist Thomas Tritsch. Zusätzlich zu den Texten arbeiten die Schüler auch an Videos zum Thema. Im Vorfeld der Theaterwochen haben einige Schüler außerdem Jugendliche und Lehrer interviewt. Gehen Sie gerne ins Theater? Was ist das Besondere am Theater? Solche und andere Fragen wurden dabei gestellt. Die Umfrage steht unten als Audio-Datei zur Verfügung.

Auch eine Schüler-Jury wird es in diesem Jahr wieder geben. Sie beurteilt jedes Stück und wird am Ende der Woche junger Schauspieler in einer Diskussion entscheiden, welches Gastspiel eine lobende Erwähnung bekommt. Über ihre Entscheidung informieren die Schüler das Publikum und die Theaterschaffenden nach dem letzten Gastspiel im Rahmen der Bekanntgabe der Preisträger für den Günther-Rühle-Preis und des Publikumsvotums. red