Jugendliche Ensemble-Reife

Bensheim.Eine der steilsten Karrieren unter den jungen amerikanischen Streichquartetten hat in den letzten Jahren das 2008 am legendären Curtis Institute of Music in Philadelphia gegründete Dover Quartet hingelegt. Dass dieser Erfolg allemal berechtigt ist, konnten jetzt auch die Besucher des achten Kunstfreunde-Konzerts der Saison bestätigt finden. Joel Link (1. Violine), Bryan Lee (2.Violine), Milena Pajaro-van de Stadt (Viola) und Camden Shaw (Violoncello) zeigten sich im Parktheater interpretatorisch eindrucksvoll auf den Spuren ihrer berühmten Lehrer vom Vermeer- und Guarneri-Quartett.

Kennzeichnend für das Ensemble ist neben der exzeptionellen Klangfülle und –dichte vor allem die große künstlerische Reife seines Spiels, die schon Haydns ungewohnt dunkel und melancholisch getöntes f-moll-Quartett opus 20/5 (1772) zum intensiven Hörerlebnis machte. Der im Kopfsatz wie im F-Dur-Adagio mit wunderbar schmiegsamen Kantilenen hervortretende Primarius bezeugte als souveräner Impulsgeber der Wiedergabe sein besonderes Format.

Ein rarer Leckerbissen

Für Fans russischer Romantik folgte mit Alexander Borodins D-Dur-Quartett von 1881 ein wahrhaft rarer Leckerbissen: Das sehr eingängige Stück war bei den Kunstfreunden zuletzt vor sage und schreibe vier Jahrzehnten erklungen. Die amerikanischen Gäste lieferten ein bestens inspiriertes Borodin-Plädoyer und ließen so keinen Zweifel daran, dass dieses melodiensatte Meisterwerk als Alternative etwa zum oft aufgeführten ersten Tschaikowsky-Quartett unbedingt ein Repertoire-Comeback verdient hat.