„Jugendliche kein Störfaktor“

Bensheim.Die Stadt hat sich jetzt in einer öffentlichen Stellungnahme zur Diskussion um den Standort für ein Jugendzentrum geäußert.

Der Begriff Störfaktor sei in diesem Zusammenhang schon deshalb unglücklich gewählt, weil keinesfalls die Jugendlichen als Störfaktor bezeichnet wurden, „die in der Presse wiederholte Verwendung aber leider genau diese Interpretation nicht ausschließt“, heißt es in der Mitteilung.

Lärm als Problem

Vielmehr bestehe in diesem Gebiet ein Zielkonflikt zwischen zulässigen Lärmimmissionen für das unmittelbar angrenzende Wohngebiet und den Emissionen, die üblicherweise durch die Nutzung einer solchen Einrichtung insbesondere in der unmittelbaren Umgebung, zu erwarten seien. Für die Interessen beider Seiten spiele ein ausreichender baulicher Abstand zwischen Wohnbebauung und Jugendzentrum eine wesentliche Rolle, der hier nicht gegeben sei.

„Das Lärmgutachten ist zu dem Ergebnis gekommen, dass genau dieser Zielkonflikt nicht auflösbar ist. Nur dies sollte zum Ausdruck gebracht werden“, heißt es abschließend. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.08.2018