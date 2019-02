Jugendliche lernen Comiczeichnen

BENSHEIM.Der deutsch-französische Freundeskreis Bensheim – Beaune veranstaltet am Samstag, 16. März, einen Comic-(Zeichen)-Workshop für Kinder ab zehn Jahren und Jugendliche. Die „BD“ (bandes dessinées) haben eine lange Comic-Tradition in Frankreich und Belgien. Die bekanntesten Figuren der gezeichneten Bildergeschichten sind Tintin, in Deutschland als Tim und Struppi bekannt, und die Abenteuer von Asterix und Obelix.

Unter Anleitung der Illustratorin Nadine Hippe, die unter ihrem eigenen Label Wälder, Baustellen und das Weltall mit freundlichen Tieren bevölkert, lernen die Teilnehmer die Basics mit dem Ziel der Entwicklung einer eigenen Comic-Figur. Dabei können sie direkt erfahren, wie Bilder auf eine einzigartige Art und Weise eine Geschichte erzählen können.

Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Der Workshop findet im Breuersälchen des Kolpinghauses Bensheim statt. Start ist um 15 Uhr, Dauer etwa zweieinhalb Stunden.

Anmeldung bis Sonntag, 10. März, bei Christoph Draudt, E-Mail christoph.draudt@bensheim-beaune.eu. red

