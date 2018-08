Anzeige

Zwischen 14 und 15 Jahre alt

Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 15 Jahre alt sein. Der 1,50 Meter große Haupttäter hat eine dunkle Hautfarbe und trug neben einer roten Hose ein weißes T-Shirt. Er führte einen schwarzen Turnbeutel mit sich, so die Polizei.

Ein Begleiter trug eine lange graue Jogginghose, ein weißes T-Shirt sowie eine weiße Basecap. Der Junge hatte zudem eine schwarze Männerumhängetasche dabei.

Der Haupttäter, der die Schläge verteilt haben soll, wurde später gegen 19 Uhr in der Straße Am Ritterplatz nochmals gesehen. Mit dem geraubten Fahrrad fuhr er über die Rodensteinstraße in Richtung Bahnhof. Seine Spur verlor sich am Weiherhausstadion.

Wer den Vorfall am Freitagabend in der Innenstadt beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verbleib des gestohlenen grauen Fahrrads des 17 Jahre alten Opfers geben kann, soll sich unter der zentralen Telefonnummer 06251/84680 der Polizeistation Bensheim an das Kommissariat 35 wenden. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.08.2018