Jugendliche streiten um Fahrrad

Bensheim.Zeugen haben am Samstagabend die Polizei gerufen, nachdem sie eine mögliche Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in der Grünanlage an der Taunusstraße im Bereich des Basketballplatzes beobachtet hatten.

Vor Eintreffen der Polizei radelte der eine mit dem Fahrrad seines möglichen Kontrahenten, einem 17-Jährigen aus Alsbach-Hähnlein, davon. Das Mountainbike konnte schließlich im Rahmen der Fahndung durch Beamte aus Bensheim in der nahegelegenen Freiherr-vom-Stein-Straße in einem Hinterhof gefunden werden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch offen. Ob der 17-Jährige ausgeraubt werden sollte oder andere Gründe vorliegen, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Bensheim in Verbindung zu setzen (Tel. 06251/84680). pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.10.2018