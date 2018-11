Jung und Alt musizieren gemeinsam

Auerbach.Ein Sportverein, der in Kooperation mit einer Schule ein generationsübergreifendes Musikprojekt anbietet – das ist schon etwas Besonderes.

Für ihr außergewöhnliches Engagement wurde die TSV Rot-Weiß Auerbach vom Landessportbund Hessen und Lotto Hessen mit einem Anerkennungspreis im Wettbewerb „Oddset-Zukunftspreis“ des hessischen Sports ausgezeichnet. 2000 Euro des mit insgesamt 50 000 Euro dotierten Preises gehen somit nach Auerbach.

Die Grundlage dafür wurde bereits 2016 geschaffen: Damals schloss sich der bis dahin selbstständige Katholische Kirchenmusikverein der TSV Auerbach an. „Beide Vereine pflegten bereits eine Kooperation mit der Schillerschule Bensheim. Auf dieser Grundlage wurde unser Projekt entwickelt“, erzählt Vorstandsvorsitzender Horst Knop. Zentraler Bestandteil ist ein Instrumentalunterricht für 45 Kinder aus allen Gesellschaftsschichten, der in den Räumen der Schule stattfindet.

Der Verein stellt die ausgebildeten Musikpädagogen und übernimmt die Kosten. „Wir möchten auch Kindern aus sozial schwächeren Familien einen Zugang zum Musizieren ermöglichen. Deshalb ist das Angebot kostenlos und die Instrumente werden gegen die Zahlung einer Kaution zur Verfügung gestellt“, sagt Knop. Die Mehrheit der Kinder ist bis heute mit Begeisterung dabei, frei werdende Plätze wurden durch Interessenten aus der noch immer bestehenden Warteliste besetzt.

Unter dem Motto „Auch im Alter was Neues wagen“ wurde zudem eine weitere Zielgruppe angesprochen: Senioren. Für sie bietet der Verein einen wöchentlichen Kurs zum Erlernen der Tenorblockflöte an. Zusammen mit den fortgeschrittenen Schülern spielen die Senioren inzwischen mit viel Spaß in einem Projektorchester.

Die Altersspanne reicht von sechs bis 83 Jahren. Vom Projekt profitieren aber nicht nur die Teilnehmer, sondern auch der Verein: Die TSV Auerbach konnte neue Mitglieder gewinnen – nicht nur in der Abteilung „Musik“. Um das Engagement weiterführen zu können, kommen die 2000 Euro Preisgeld, die mit dem Anerkennungspreis verbunden sind, gerade recht, so der Verein.

„Mit ihrem Projekt beweist die TSV Auerbach, dass Vereine kein Auslauf-, sondern ein Zukunftsmodell sind. Je anonymer und vernetzter unsere Welt wird, desto wichtiger werden Sportvereine als Orte der Teilhabe und Gemeinschaft. Ehrenamtliche spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle: Sie tragen dazu bei, Sportvereine in soziale Tankstellen zu verwandeln, mit deren Sprit die Motoren der Gesellschaft am Laufen gehalten werden. Dieses Engagement wollen wir mit dem Zukunftspreis belohnen“, sagt Rolf Müller, Präsident des Landessportbundes Hessen.

Zu den Preisträgern zählt unter anderem auch der KSC Bensheim, der ebenfalls einen Anerkennungspreis in Höhe von 2000 Euro erhielt (wir haben berichtet). red

