Junge Fußballer aus drei Nationen

Auerbach.Fußballer der TSV Auerbach und Vertreter des Deutsch-französischen Freundeskreises Bensheim – Beaune begaben sich Mitte Juli zu einer internationalen Fußballfreizeit ins belgische Malmedy.

Malmedy, die Partnerstadt von Beaune, war der dritte Ausrichter dieses Zusammentreffens, das 2016 zum ersten Mal in Beaune und 2017 in Bensheim stattfand.

Und so ging es am Freitagnachmittag mit dem vollbepackten Vereinsbus und zwei Pkws los. Mit an Bord zehn Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, viele Fußballschuhe, Trikots, Fußbälle, noch mehr Wasser und natürlich Gastgeschenke.

Zusammen mit den Betreuern Marco Disser und Rolf Schulz sowie Mouna Montag vom Freundeskreis stand dem Fußballturnier „des trois nations“ nichts mehr im Wege.

Schlaf bliebt auf der Strecke

Angekommen in Malmedy wurden die deutschen und französischen Besucher im „La Fabrik“, dem Jugendhaus der Stadt, herzlich begrüßt. Großbildschirm für Videospiele, Tischtennisplatte, Kicker, eine gut ausgestattete Küche sowie ausreichende Sitzplätze – eine tolle Umgebung für ein erstes Zusammentreffen.

Für die Unterkunft war ebenfalls bestens gesorgt. Die französischen und deutschen Jugendgruppen durften in der Jugendherberge nächtigen, direkt am Fußballfeld. Das dreitägige Programm war alles andere als langweilig. Neben vielen Fußballeinheiten wurde gewandert und gegrillt.

Leckere belgische Fritten, deutsche Gummibärchen und das internationale Zusammensein machten allen viel Spaß, auch wenn der Schlaf auf der Strecke blieb.

Alle kamen nach diesem Wochenende müde, aber dankbar, mit vielen schönen und unvergesslichen Erinnerungen zurück. Für viele der Jugendlichen war es der erste kulturelle Austausch mit den beiden Nachbarländern Frankreich und Belgien.

Den Organisatoren gilt ein riesengroßes „Merci“ und es steht außer Frage, dass dies nicht das letzte Treffen war, heißt es von Seiten des Freundeskreises Beaune. red

Mittwoch, 07.08.2019