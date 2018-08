Junge Jazz-Talente, coole Beat-Künstler

Seltener Anblick: Beim Stadtpark-Festival Vogel der Nacht benötigte man am Mittwochabend kurzzeitig Regenschirme – der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch. Für den Auftritt der Junior-Band des Landesjugend-Jazzorchesters ab es viel Beifall. © Lotz

Bensheim.Der erfrischende Regen war ein Segen. Allerdings nur ein kurzer. Doch die Temperaturen im Stadtpark waren am Mittwochabend nicht ganz so backofenmäßig wie an den Tagen zuvor. Gut für die Puste der Junior-Band des Landesjugend-Jazzorchesters Hessen. Die Jazz-Youngster bis 18 Jahre haben den Weg zur professionellen Jazz- und Big Band-Szene eingeschlagen. Das seit 2007 bestehende Projekt

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3995 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.08.2018