Junge Kämpfer für das Klima

Bensheim.Steigende Meeresspiegel, Dauerregen, Dürre – überall auf der Welt kämpfen Menschen mit den Auswirkungen der Erderwärmung. Die Stadt Bensheim und der Luxor-Filmpalast laden am Mittwoch, 12. Dezember, ab 18 Uhr zu einem besonderen Abend ein: Die Kinder vom Plant-for-the-Planet Club Bergstraße informieren über ihr Projekt, bevor der Film „Climate Warriors“ gezeigt wird.

Die jungen Klimaschützer von Plant-for-the-Planet sind weltweit organisiert und setzen sich für das Pflanzen von Bäumen ein. Die Initiative wurde 2007 durch den damals neunjährigen Felix Finkbeiner ins Leben gerufen. Er entwarf die Vision, Kinder könnten in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen, um auf diese Weise einen CO2-Ausgleich zu schaffen. Über 15 Milliarden Bäume wurden bislang in 193 Ländern gepflanzt.

Anschließend wird der Film „Climate Warriors“ präsentiert. Zum Inhalt: Der Klimawandel ist längst auch in unseren Breitengraden angekommen. Ihn zu ignorieren fällt angesichts des diesjährigen Hitzesommers schwer und die Folgen sind jetzt immer noch spürbar. Der Film zeigt aber auch, dass sich eine Aufbruchsstimmung unter den Menschen breit macht. „Hoffnung auf einen Wandel und echte Alternativen zu Stagnation und festgefahrenen Denkmustern“, heißt es in der Ankündigung zum Film.

Der Film trifft engagierte Menschen in Deutschland und den USA. Dazu gehören Promis wie Arnold Schwarzenegger, Energieexperten wie Hans-Josef Fell, aber auch eine junge Generation von Klimakriegern, wie der charismatische Aktivist und Hip-Hop-Künstler Xiuhtezcatl Martinez. Der Film gibt den Menschen eine Stimme, die sich unermüdlich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft einsetzen. Ein ermutigendes Plädoyer für Frieden und soziale Gerechtigkeit, wie es in der Ankündigung heißt. Der Film dauert 86 Minuten. Der Eintritt ist frei, um Spenden für Plant-for-the-Planet wird gebeten.

Verkauft wird an dem Abend im Luxor-Filmpalast auch die „gute Schokolade“, die ganz aktuell Testsieger bei der Stiftung Warentest wurde. Begonnen hat alles 2011, als Plant-for-Planet-Initiator Felix Finkbeiner vor 350 Schokoladenproduzenten aus aller Welt sprach und die Bosse darum bat, 0,01 Prozent des Umsatzes als „Future Fee“ an Plant-for-the-Planet zu spenden. Sein Vorschlag fand keinen Widerhall.

Also brachten die Kinder von Plant-for-the-Planet ihre eigene Schokolade auf den Markt. Das Fairtrade-Produkt erhielt jetzt unter 25 getesteten Sorten Milchschokolade die beste Wertung. 20 Cent pro Tafel fließen in ein Aufforstungsprojekt in Mexiko. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018